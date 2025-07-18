Российские военные ударили по складам ВСУ на Украине Военкор Лисицын: ВС России ударили по складу боеприпасов ВСУ в Краматорске

В Краматорске российские войска нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По предварительным данным, цель была поражена с высокой точностью. На месте удара зафиксирована вторичная детонация, что является характерным признаком попадания по боекомплекту, отметил военкор.

Ранее депутат Государственной думы Александр Сидякин заявил о суммарном уничтожении украинской техники натовского производства на $2 млрд (свыше 156 млрд рублей) с использованием российских беспилотников. Парламентарий связал ожидаемый рост производства БПЛА в России с недавним снижением НДС.

До этого издание The Week сообщило, что беспилотные летательные аппараты стали главным инструментом ведения боевых действий на Украине, что привело к радикальному изменению традиционных принципов военного искусства. Россия значительно опередила другие страны в этой технологической гонке как по количеству производимых дронов, так и по внедрению новых конструктивных решений.