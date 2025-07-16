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Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 17:09

На Западе отметили преимущество России в одном принципиальном аспекте

The Week: Россия серьезно опережает другие страны в области производства дронов

Беспилотный/барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA Беспилотный/барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Беспилотные летательные аппараты стали главным инструментом ведения боевых действий на Украине, что привело к радикальному изменению традиционных принципов военного искусства, пишет издание The Week. Россия значительно опередила другие страны в этой технологической гонке как по количеству производимых дронов, так и по внедрению новых конструктивных решений, включая БПЛА на оптоволоконной основе, говорится в материале.

Издание отмечает, что в свое время исход конфликтов определяли артиллерийские сражения, однако теперь 80% потерь происходят из-за ударов беспилотников. Также дроны активно применялись в ходе атаки на иранские ядерные и военные объекты Израилем.

В таких условиях наступления механизированных частей осуществлять крайне затруднительно, указывается в статье. Дешевый беспилотник может легко уничтожить дорогой танк. В частности, за счет дронов из 31 машины M1A1 «Абрамс», которые США отправили на Украину в 2023 году, осталось всего четыре, обращает внимание автор.

Поначалу казалось, что преимущество в этом вопросе у Украины, однако Россия, получая помощь из Китая, быстро нарастила выпуск аппаратов, в разы обогнав соперников, отмечается в заметке. При этом обе страны тестируют технологии на основе ИИ. Другие же государства, в том числе США, внимательно следят за ситуацией и спешат внедрить свои новинки.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что подводные дроны ВСУ представляют наибольшую опасность из-за сложностей в обнаружении. По его словам, для борьбы с данным типом техники необходимы специализированные корабли.

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БПЛА
беспилотники
Россия
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