09 августа 2025 в 15:46

«Сходит с ума»: Боуз осудил реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа

Журналист Боуз: Зеленский сходит с ума из-за встречи Путина и Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский сходит с ума из-за встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он предположил, что глава Украины не собирается делать уступки. Боуз выразил мнение, что Зеленский боится потерять власть после окончания конфликта.

Зеленский сходит с ума из-за этой встречи. Он, по всей видимости, наотрез отказывается от любых уступок, — написал Боуз.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский может столкнуться с серьезными трудностями из-за падения мотивации в ВСУ. По словам парламентария, военные не хотят продолжения боевых действий.

До этого депутат Рады предупредил о возможной попытке Зеленского сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Дубинского, лидер Украины будет ездить по Европе в надежде найти союзников среди иностранных государств и сформировать с ними общую позицию. При этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что лишение власти Зеленского является лишь вопросом времени, так как с ним невозможно вести переговоры.

