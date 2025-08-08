Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Нельзя с ним договариваться»: Зеленскому предрекли скорый конец

Депутат Колесник: лишение Зеленского власти является вопросом времени

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лишение президента Украины Владимира Зеленского власти является лишь вопросом времени, так как с ним невозможно вести переговоры, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинский лидер уже стал «конченой фигурой» как в прямом, так и в переносном смысле.

Нельзя с Зеленским договариваться ни о чем, это конченая фигура. И в прямом, и переносном смысле. [Лишение его власти] — это лишь вопрос времени, — высказался Колесник.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинцы должны добиться отставки Зеленского после отказа забрать тысячу своих пленных. Он отметил, что это решение показывает безразличие властей страны к жизни своих граждан.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее заявил, что, если президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине, дни Зеленского в кресле президента будут сочтены. По его словам, судьба нынешней власти в Киеве напрямую зависит от продолжения боевых действий.

