В Киеве озвучили, как Трамп может лишить Зеленского власти Дубинский: Зеленский лишится власти, если Трамп добьется прекращения огня

Если президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине, дни Владимира Зеленского в кресле президента будут сочтены, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, судьба нынешнего режима напрямую зависит от продолжения боевых действий.

Если Трампу удастся добиться прекращения огня, то дни режима Зеленского будут сочтены, — считает Дубинский.

Дубинский также добавил, что Трамп сконцентрировал в своих руках вопрос поставок оружия Киеву. По мнению политика, если США остановят исполнение запросов Евросоюза и стран НАТО, то прекратятся и поставки. Если это произойдет, например, в обмен на перемирие по воздуху со стороны России, ситуация на фронте для Украины только ухудшится, резюмировал он.

Ранее Дубинский заявил, что в Киеве царит настоящая истерика из-за новости о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, особенно сильно паника заметна в Telegram-каналах, аффилированных с офисом президента.