Депутат Рады призвал к отставке Зеленского из-за одного решения Депутат Дмитрук: Зеленский должен уйти в отставку после отказа от пленных

Украинцы должны добиться отставки президента Украины Владимира Зеленского после отказа забрать тысячу своих пленных, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Он считает, что это решение показывает безразличие киевских властей к жизни своих граждан.

Вы (украинцы. — NEWS.ru) должны требовать ухода Зеленского. Только тогда у вас появится шанс увидеть своих родных живыми, — написал Дмитрук.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

До этого помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что третий этап обмена пленными между Россией и Украиной не начался из-за отказа Киева забирать тысячу военнослужащих ВСУ. Он отметил, что из-за этого также тяжело проходил второй обмен.

В начале августа Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Он добавил, что решение обсуждалось с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.