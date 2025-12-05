ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:35

«Зимой не пахнет»: синоптик ответил, когда петербуржцам ждать снегопад

Синоптик Ильин: с 8 по 14 декабря в Санкт-Петербурге может пройти снег с дождем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В период с 8 по 14 декабря в Санкт-Петербурге ожидается выпадение осадков в виде снега с дождем, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. К концу недели, по его словам, в культурной столице установится сухая погода.

В Петербурге зимой не пахнет. На протяжении всей недели ночные температуры будут находиться в диапазоне от нуля до +4, днем в начале периода — от +1 до +3, а к концу рабочей недели потеплеет до +4–6 градусов. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождей. В субботу в город на Неве может прийти кратковременное похолодание. В ночь на 13 декабря столбики термометров опустятся до −2 градусов. Днем — от нуля до +2. Преобладать будет облачная с прояснениями погода, во второй половине дня не исключен снег с дождем, — поделился Ильин.

Он добавил, что в воскресенье в Петербурге будет сухо, ночью температура поднимется до +2 градусов, а днем опустится до −1–2 градуса. По словам синоптика, также подует южный ветер со скоростью 2–7 м/с. Ильин заключил, что в понедельник атмосферное давление составит 761 миллиметров ртутного столба, а к пятнице упадет до 746–748.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве до конца 2025 года будет очень тепло. По его прогнозам, температура воздуха в первый месяц зимы превысит климатическую норму примерно на четыре градуса.

Санкт-Петербург
осадки
погода
синоптики
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
