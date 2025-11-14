Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:08

Ирландский журналист высмеял новые обвинения Макрона против России

Журналист Боуз осудил Макрона за обвинение России в дезинформации

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X обвинения президента Франции Эммануэля Макрона против России. По его словам, глава государства стал считать дезинформацией правду о том, что Париж является грязным городом.

Значит, говорить правду о том, что Париж — грязная помойка, теперь уже российская дезинформация, — написал Боуз.

Ранее Макрон заявил, что российские пользователи соцсетей якобы создали миллионы ложных аккаунтов, в которых сообщали о нашествии постельных клопов в республике. По его мнению, эта кампания была направлена на провокацию паники и подрыв доверия к французским государственным институтам. При этом никаких доказательств такой версии Макрон не привел.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что французам следует чаще мыться, а не обвинять Россию во всех проблемах. Она вспомнила, что в своих письмах император Наполеон призывал Жозефину не мыться, так как собирался приехать очень скоро. При этом Корней Чуковский писал совсем по-другому: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам — стыд и срам!», резюмировала Захарова.

