Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России Политолог Мизин: США могут защитить активы РФ в ЕС ради принятия мирного плана

США могут защитить замороженные российские активы в Европейском союзе с целью продвижения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил NEWS.ru политолог ИМЭМО РАН Виктор Мизин. По его мнению, экономическое доминирование Вашингтона может стать решающим инструментом давления на ЕС в случае неправомерного присвоения средств.

Прежде всего [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru) хочется добиться подписания Россией своего мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Очевидно, что любые попытки Евросоюза использовать замороженные российские активы, мягко говоря, осложняют договоренности с Москвой. Становится понятным, что Трамп будет оказывать давление на партнеров, чтобы блокировать идею снятия неприкосновенности с активов России. Как показывает практика, страны Евросоюза не смогут игнорировать вмешательство США в силу экономического влияния Штатов и опасности санкций уже против них. Поэтому они будут прислушиваться, — высказался Мизин.

Ранее сообщалось, что США активно сотрудничают со странами ЕС для предотвращения реализации плана Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов. По данным зарубежных СМИ, Вашингтон планирует в будущем взять под свой контроль эти средства.