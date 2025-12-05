«Три четких условия»: в Бельгии снова заговорили о краже российских активов Премьер Бельгии назвал три условия для конфискации активов России

Бельгия пойдет на конфискацию замороженных активов России только при соблюдении трех условий, заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер. В выступлении, которое опубликовано на странице политика в соцсети X, он отметил, что Брюссель не намерен делать шагов без распределения рисков, ликвидности и защиты, а также честного распределения расходов.

Правительство всегда устанавливало три четких условия, для того чтобы даже лишь рассмотреть подтверждение такой операции, — подчеркнул Де Вевер.

Политик также заявил, что Бельгия не намерена «утруждать себя безответственными рисками». Он также напомнил, что использование российских активов без разрешения Москвы может обернуться серьезными последствиями как для Брюсселя, так и для других членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что де Вевер, выступая в парламенте, заявил о своем отказе передавать замороженные активы России Еврокомиссии без получения надежных юридических гарантий. Его выступление было встречено аплодисментами со стороны депутатов.

До этого представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом ООН. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.