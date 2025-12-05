Россия и Индия призвали к реформе Совбеза ООН Россия и Индия опубликовали заявление с призывом к реформе Совбеза ООН

Россия и Индия выступили за всеобъемлющую реформу Совбеза ООН, передает пресс-служба Кремля. Стороны опубликовали соответствующее заявление по итогам 23-го саммита государств. В документе говорится, что реформа нужна для соответствия органа современным глобальным реалиям.

Стороны призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности, — указано в заявлении.

Российская сторона также подтвердила неизменную поддержку Индии как кандидата в постоянные члены реформированного и расширенного СБ. Также страны договорились работать в направлении упрощения визового режима. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры 5 декабря.

Ранее глава государства заявил, что переговоры с Моди прошли в дружеской обстановке. Путин назвал встречу с премьером Индии полезной и конструктивной. Саммит двух лидеров занял больше двух часов.