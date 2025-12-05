Путин оценил переговоры России и Индии

Переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прошли в дружеской обстановке, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, встреча оказалась полезной и конструктивной. Саммит двух лидеров продолжался более двух часов.

Эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке, — сказал глава государства.

Путин также отметил, что Россия и Индия могут увеличить взаимный товарооборот до $100 млрд (7,7 трлн рублей). По его словам, в 2024 году товарооборот между двумя странами увеличился на 12%, достигнув примерно $64–65 млрд (5 трлн рублей).

До этого глава государства сделал запись в книге почетных посетителей, расположенной в комплексе «Радж Гхат» — месте, где находится мемориал в честь Махатмы Ганди. Российский лидер отметил, что философ внес существенный вклад в продвижение мира во всем мире. Он также отметил, что идеи Ганди фактически предвосхитили становление нового, более справедливого многополярного миропорядка.