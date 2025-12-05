Россия и Индия приняли важное решение по визовому режиму Моди: Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима

Москва и Нью-Дели будут работать в направлении упрощения визового режима между сторонами, гласит заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что в том числе приветствуется введение электронных виз.

Стороны приветствовали поступательное упрощение визовых формальностей, включая введение обеими странами электронных виз <…> [и] согласились продолжить работу по упрощению визового режима, — сообщается в официальном заявлении.

Также стороны напомнили, что Индия возобновила выдачу групповых виз с 15 октября 2021 года. Также с 15 ноября 2021 года Нью-Дели стал выдавать обыкновенные туристические визы.

Ранее Путин заявил, что переговоры Индии и России прошли в дружеской обстановке. По его словам, встреча оказалась полезной и конструктивной. Саммит двух лидеров продолжался более двух часов. Президент также отметил, что Россия и Индия могут увеличить взаимный товарооборот до $100 млрд (7,7 трлн рублей). По его словам, в 2024 году товарооборот между двумя странами увеличился на 12%, достигнув примерно $64-65 млрд (5 трлн рублей).