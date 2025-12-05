«На его плечах ответственность»: раскрыты планы Мерца на российские активы FT: Мерц считает, что ему удастся повлиять на позицию Бельгии по активам России

Канцлер Германии Фридрих Мерц склоняется к тому, что ему удастся повлиять на позицию Бельгии по замороженным активам России, пишет Financial Times со ссылкой на источники в немецком правительстве. В материале говорится, что для Берлина быстрый доступ к активам РФ стал важнее прежней юридической осмотрительности.

Мерц считает, что именно на его плечах лежит ответственность за достижение этой цели, — рассказал собеседник.

Как пишет издание, несмотря на то что власти ФРГ призывали ЕК учесть обеспокоенность Бельгии, они считают, что альтернатива «репарационному кредиту» отсутствует. Отмечается, что канцлер поддерживает применение статьи 122 Договора о ЕС, позволяющей вводить экстренные меры по экономическим вопросам в вопросе использования российских активов для помощи Украине.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в парламенте об отказе передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без надежных юридических гарантий. Политик подтвердил лояльность Бельгии ЕС и дальнейшую поддержку Украины, но не перестал настаивать на коллективной ответственности.