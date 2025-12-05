Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в парламенте об отказе передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без надежных юридических гарантий, сообщил телеканал VRT. Его речь была встречена аплодисментами депутатов.

Политик подтвердил лояльность Бельгии ЕС и дальнейшую поддержку Украины, но не перестал настаивать на коллективной ответственности. Позиция правительства связана с огромными финансовыми рисками.

Если Россия в будущем потребует возврата средств через суд, а гарантий разделения ответственности между странами ЕС не будет, это может обернуться для Бельгии катастрофой. Сумма долга составит почти половину годового ВВП страны, что грозит банкротством.

Если Бельгии или Euroclear будет предложено вернуть эти средства России, эти двусторонние гарантии будут задействованы, — пояснил экономист Верле Коларт.

Бельгия не блокирует помощь Украине, но требует от ЕК солидарного и юридически защищенного подхода. Она не хочет брать на себя неподъемные финансовые обязательства в одиночку, констатировал политик.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом ООН. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.