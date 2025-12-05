«Превратятся в тлен»: депутат о лишении русского языка защиты на Украине Журавлев назвал плевком в сторону ЕС лишение русского языка защиты на Украине

Решение Верховной рады лишить русский язык защиты на Украине является жестом неуважения к Европе, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Киев предпринимает такие действия из-за неспособности добиться успеха на фронте.

Украинские неонацисты устраивают очередные гонения на русский язык. Это от бессилия, неспособности хоть что-то противопоставить российской армии на полях сражений. Причем он и так фактически на Украине вне закона, детям пытаются запретить говорить на нем даже на школьных переменах, но исключение русского из хартии — это еще и плевок в сторону Европы. На самом деле значения этого решения Верховной рады никакого, все равно что резолюции Рейхстага весной 1945-го. Все прекрасно понимают, что киевский режим неуклонно катится к закату, и все его документы скоро превратятся в тлен и исторический курьез, — высказался Журавлев.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что после голосования в парламенте русский язык утратил правовую защиту на территории Украины. По его словам, он поддержал исключение русского языка из перечня языков национальных меньшинств, охраняемых Европейской хартией.