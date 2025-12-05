ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:26

«Превратятся в тлен»: депутат о лишении русского языка защиты на Украине

Журавлев назвал плевком в сторону ЕС лишение русского языка защиты на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Решение Верховной рады лишить русский язык защиты на Украине является жестом неуважения к Европе, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Киев предпринимает такие действия из-за неспособности добиться успеха на фронте.

Украинские неонацисты устраивают очередные гонения на русский язык. Это от бессилия, неспособности хоть что-то противопоставить российской армии на полях сражений. Причем он и так фактически на Украине вне закона, детям пытаются запретить говорить на нем даже на школьных переменах, но исключение русского из хартии — это еще и плевок в сторону Европы. На самом деле значения этого решения Верховной рады никакого, все равно что резолюции Рейхстага весной 1945-го. Все прекрасно понимают, что киевский режим неуклонно катится к закату, и все его документы скоро превратятся в тлен и исторический курьез, — высказался Журавлев.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что после голосования в парламенте русский язык утратил правовую защиту на территории Украины. По его словам, он поддержал исключение русского языка из перечня языков национальных меньшинств, охраняемых Европейской хартией.

Госдума
Украина
Россия
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
