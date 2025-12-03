Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:11

Русский язык лишили защиты на Украине

Депутат Вятрович: Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Русский язык лишился правовой защиты на территории Украины после голосования в Верховной раде, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат Владимир Вятрович. Парламентарий добавил, что проголосовал за исключение русского языка из списка языков национальных меньшинств, охраняемых Европейской хартией. При этом действие закона было распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки, а также на идиш.

Русский язык на Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Только что Верховная рада 264 голосами приняла целый законопроект, который одобрил правильный перевод устава и снял с закона о ратификации русский и молдавский языки, — отметил парламентарий.

Ранее в парламенте Эстонии рассматривался вопрос о запрете дубляжа фильмов на русский язык. Исключение могут составить детские и семейные кинокартины. Было внесено множество поправок к закону о языке, и одной из наиболее заметных является предложение об увеличении штрафов за нарушение языковых требований.

русский язык
Украина
Верховная рада
законы
