В Госдуме объяснили овации в парламенте Бельгии из-за решения по активам РФ Депутат Чепа: отказ отдать ЕК активы России уберег Бельгию от больших проблем

Решение не передавать замороженные российские активы Еврокомиссии позволило Бельгии избежать серьезных проблем, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, бельгийские власти осознают все риски финансовых махинаций, учитывая ход украинского конфликта.

На самом деле Брюссель не принял вдруг позицию, противоположную всему. Овации доказали, что бельгийцы боятся, что могут индивидуально пострадать в дальнейшем за то воровство, которое собирался учинить Евросоюз. Бельгия понимает, чем закончится украинский конфликт. И риски потом получить сумасшедшую проблему не входят в планы их парламентариев. Поэтому они так эмоционально отреагировали на решение своего премьер-министра [Барта де Вевера], оказавшего публичное сопротивление давлению их партнеров по Евросоюзу, — прокомментировал Чепа.

Ранее сообщалось, что Барт де Вевер, выступая в парламенте, заявил о своем отказе передавать замороженные активы России Еврокомиссии без получения надежных юридических гарантий. Его выступление было встречено аплодисментами со стороны депутатов.