Очередное громкое дело из Казахстана проходит в закрытом режиме В Казахстане мужчина изнасиловал знакомую, застрелил ее брата и похитил ребенка

Рассмотрение уголовного дело об убийстве, похищении ребенка и изнасиловании в Алматинской области Казахстана ведется в закрытом режиме, передает Tengrinews.kz. По делу проходят мужчина – экс-возлюбленный пострадавшей женщины и двое несовершеннолетних.

По данным издания, мужчина изнасиловал свою знакомую. Полиция задержала его, но вскоре отпустила. После этого он приехал в дом к женщине и застал там брата жертвы и его племянницу. Он выстрелил в незнакомца и похитил ребенка. Задержать их удалось спецназу.

Решение о закрытости процесса связано с характером обвинений — в материалах фигурирует информация, охраняемая законом, включая данные о преступлениях против половой неприкосновенности и частной жизни. В связи с этим суд удалил журналистов из зала. Следующее заседание назначено на 18 декабря.

