05 декабря 2025 в 12:08

Очередное громкое дело из Казахстана проходит в закрытом режиме

В Казахстане мужчина изнасиловал знакомую, застрелил ее брата и похитил ребенка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Рассмотрение уголовного дело об убийстве, похищении ребенка и изнасиловании в Алматинской области Казахстана ведется в закрытом режиме, передает Tengrinews.kz. По делу проходят мужчина – экс-возлюбленный пострадавшей женщины и двое несовершеннолетних.

По данным издания, мужчина изнасиловал свою знакомую. Полиция задержала его, но вскоре отпустила. После этого он приехал в дом к женщине и застал там брата жертвы и его племянницу. Он выстрелил в незнакомца и похитил ребенка. Задержать их удалось спецназу.

Решение о закрытости процесса связано с характером обвинений — в материалах фигурирует информация, охраняемая законом, включая данные о преступлениях против половой неприкосновенности и частной жизни. В связи с этим суд удалил журналистов из зала. Следующее заседание назначено на 18 декабря.

В Москве тем временем возбуждено уголовное дело в связи с угрозами изнасилования, которые прозвучали в адрес студентки МГИМО в элитном ресторане Oltremare. Дело квалифицировано как хулиганство.

Казахстан
происшествия
уголовные дела
дети
