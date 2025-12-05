ТИЭФ'25
05 декабря 2025

«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон

Синоптик Шувалов: новый циклон обрушится на Камчатку на следующей неделе

Камчатка Камчатка Фото: Alexandr Arkhipov/Global Look Press
Новый циклон, который принесет сильные осадки и штормовой ветер, обрушится на Камчатку на следующей неделе, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, ухудшение погоды начнется с вечера понедельника и продлится до среды.

На Камчатке мы можем ожидать сильную гололедицу — вчера днем выпало до 70 мм осадков, а это почти 60% от месячной нормы, примерно 12 ведер воды на квадратный метр. Следующий приступ ненастья начнется с вечера понедельника, во вторник и среду тоже ожидаются сильный дождь и снег, город попадает в теплый сектор. Будет хорошее количество осадков. Местами до половины месячной нормы. Ветер, наверное, не будет близким к ураганному, но вполне ожидаемы штормовые порывы до 25 метров в секунду. Вторник, скорее всего, станет пиком действия циклона. Со среды он начнет сходить на нет, — пояснил Шувалов.

Ранее сообщалось, что школы Петропавловска-Камчатского отменили все занятия, запланированные на 5 декабря. Мера затронула обе смены. Такое решение принято на фоне продолжающегося сильного циклона. Кроме того, уроки были отменены в учреждениях дополнительного образования.

