В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона

Школы Петропавловска-Камчатского отменили все занятия, запланированные на 5 декабря, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Мера затронула обе смены. Такое решение принято на фоне продолжающегося сильного циклона. Кроме того, уроки были отменены в учреждениях дополнительного образования.

В администрации призвали родителей следить за детьми в период влияния циклона. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям региона следует звонить в экстренные службы.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Как уточнили специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, его очаг залегал на глубине 22 километров. Он находился в 153 километрах от Петропавловска-Камчатского.