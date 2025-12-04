Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:41

В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона

Снегопад в Камчатском крае Снегопад в Камчатском крае Фото: Ульяна Лавцевич/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Школы Петропавловска-Камчатского отменили все занятия, запланированные на 5 декабря, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Мера затронула обе смены. Такое решение принято на фоне продолжающегося сильного циклона. Кроме того, уроки были отменены в учреждениях дополнительного образования.

В Петропавловске-Камчатском в связи с неблагоприятными погодными условиями в пятницу, 5 декабря, отменены занятия для всех учащихся городских школ в обеих сменах. Отменены также занятия в учреждениях дополнительного образования, — говорится в сообщении.

В администрации призвали родителей следить за детьми в период влияния циклона. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям региона следует звонить в экстренные службы.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Как уточнили специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, его очаг залегал на глубине 22 километров. Он находился в 153 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка
Петропавловск-Камчатский
циклоны
непогода
школы
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор
Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году
Матвиенко призвала говорить правду о подвиге народа в борьбе с нацизмом
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.