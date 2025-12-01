На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщают специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Очаг залегал на глубине 22 км, в 153 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали 11 афтершоков. В ведомстве отметили, что два из них ощущались местными жителями. Зафиксирована продолжающаяся активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова и Камбальный. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался на дне Берингова моря на расстоянии 309 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра составила 10 километров.

У побережья Курильских островов произошли два землетрясения за сутки. Магнитуда подземных толчков в обоих случаях составила 4,5. Первое землетрясение произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября), его эпицентр находился в 89 км от Северо-Курильска. Второе землетрясение зафиксировано в 14:17 (06:17 мск), эпицентр был в 27 км от села Малокурильского. О разрушениях не сообщается.