Путин сделал заявление о бесперебойной поставке топлива в Индию

05 декабря 2025 в 12:41

Путин: Россия готова продолжать бесперебойную поставку топлива в Индию

Россия готова продолжать бесперебойную поставку топлива для Индии, сообщил президент Владимир Путин в ходе совместного заявления по итогам встречи с главой индийского правительства Нарендрой Моди. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время РФ выступает надежным поставщиком энергоресурсов и «всего, что необходимо для энергетики» союзного государства, экономика которого продолжает расти.

Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики, — подчеркнул президент России.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, индийским премьер-министром Нарендрой Моди и американским президентом Дональдом Трампом. По сюжету глава российского государства и глава правительства Индии едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе. Они подъезжают к двум бензоколонкам, над одной из которых написано Россия, над другой — США. Рядом с американской стоит Трамп. Моди заправляет мотоцикл из российской бензоколонки, и они уезжают.

