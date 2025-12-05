Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны России. Операцию провели подразделения «Южной» группировки войск.

В результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения продвинулись в Донецкой Народной Республике и потеснили украинские силы западнее Часова Яра. Он отметил улучшение тактического положения ВС РФ в ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Северском направлении в ДНР. Согласно данным ведомства, при помощи разведывательных дронов были ликвидированы бронетранспортер, автомобиль типа пикап, а также три армейских блиндажа.

Полковник ВСУ Виталий Манько заявил, что отход подразделений территориальной обороны из Гуляйполя нанес серьезный ущерб украинской обороне в Запорожской области. Военный также сообщил об отступлении армейских частей из населенного пункта Ровнополье.