04 декабря 2025 в 18:32

ВСУ лишились бронетехники и блиндажей в районе Северска

МО сообщило об уничтожении БТР и трех блиндажей ВСУ под Северском

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Северском направлении в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Согласно данным ведомства, при помощи разведывательных дронов были ликвидированы бронетранспортер, автомобиль типа пикап, а также три армейских блиндажа.

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили БТР M113A2 и пикап ВСУ на Северском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее полковник ВСУ Виталий Манько заявил, что отход подразделений территориальной обороны из Гуляйполя нанес серьезный ущерб украинской обороне в Запорожской области. Военный также сообщил об отступлении армейских частей из населенного пункта Ровнополье.

Кроме того, пресс-служба Минобороны России сообщила о нанесении ударов силами ВС РФ по транспортным объектам на Украине. Согласно данным ведомства, в течение последних суток также были атакованы цели в энергетической сфере этого государства.

