Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 12:28

ВС России поразили энергообъекты, на которых держится тыл ВСУ

ВС России ударили по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Помимо этого, по данным ведомства, за минувшие сутки войска поразили объекты энергетической отрасли бывшей советской республики.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении МО РФ.

Ранее в северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера. Они были запущены Вооруженными силами Украины.

До этого войска РФ освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. В данной операции принимали участие бойцы группировки «Восток».

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, заявлял, что взятие под контроль крупных украинских городов, таких как Харьков и Днепропетровск, представляет для российских войск определенные сложности из-за их размеров. По его мнению, освобождение подобных населенных пунктов возможно благодаря применению обходных маневров.

ВС РФ
СВО
ВСУ
Минобороны РФ
