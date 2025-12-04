ВС России поразили энергообъекты, на которых держится тыл ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Помимо этого, по данным ведомства, за минувшие сутки войска поразили объекты энергетической отрасли бывшей советской республики.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении МО РФ.

Ранее в северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера. Они были запущены Вооруженными силами Украины.

До этого войска РФ освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. В данной операции принимали участие бойцы группировки «Восток».

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, заявлял, что взятие под контроль крупных украинских городов, таких как Харьков и Днепропетровск, представляет для российских войск определенные сложности из-за их размеров. По его мнению, освобождение подобных населенных пунктов возможно благодаря применению обходных маневров.