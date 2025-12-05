ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:17

Марочко заявил о продвижении российских войск в ДНР

Марочко: Российские войска оттеснили подразделения ВСУ западнее Часова Яра

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские подразделения продвинулись в Донецкой Народной Республике и потеснили украинские силы западнее Часова Яра, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил улучшение тактического положения ВС РФ в ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В ходе активных боевых действий западнее населенного пункта Часов Яр нашим военнослужащим удалось оттеснить украинских боевиков на второстепенные позиции. Также противник был выбит с лесополосы северо-восточнее от населенного пункта Стенки ДНР. Есть улучшения и заняты новые позиции севернее Николаевки ДНР, — написал Марочко.

Ранее стало известно, что операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Северском направлении в ДНР. Согласно данным ведомства, при помощи разведывательных дронов были ликвидированы бронетранспортер, автомобиль типа пикап, а также три армейских блиндажа.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила о нанесении ударов силами ВС РФ по транспортным объектам на Украине. Согласно данным ведомства, в течение последних суток также были атакованы цели в энергетической сфере этого государства.

ДНР
спецоперация
СВО
Андрей Марочко
