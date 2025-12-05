ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 12:26

Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой

Кинолог Голубев: зимой собакам необходима теплая еда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Зимой собакам необходима теплая еда, поддержание водного баланса и белок, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что в холодное время года также важно следить за уровнем активности питомца.

Здесь нельзя ориентироваться на интуицию, поскольку любое, на первый взгляд незначительное, изменение может привести к набору лишнего веса. Однако важно понимать общий принцип, из чего складывается грамотный рацион собаки, — рассказал Голубев.

Кинолог призвал хозяев регулярно контролировать вес собаки. По его словам, прибавка в весе на несколько граммов к концу зимы может превратиться в несколько лишних килограммов.

Ранее Голубев рассказал, что у голодавших в прошлом собак может возникнуть расстройство пищевого поведения. Такой питомец будет есть больше положенной нормы и агрессивно защищать свои ресурсы.

