28 ноября 2025 в 12:52

Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП

Кинолог Голубев: у голодавших в прошлом собак может возникнуть РПП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У голодавших в прошлом собак может возникнуть расстройство пищевого поведения, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист обратил внимание, что такой питомец будет есть больше положенной нормы и агрессивно защищать свои ресурсы.

Она будет потреблять больше положенной нормы и агрессивно защищать ресурс. Также мы часто подчеркиваем, насколько вредны дрессировки на выдержку — когда питомцу разрешают есть только по команде. Основной прием пищи — это не та сфера, которой стоит манипулировать ради трюков, — пояснил Голубев.

Также к нарушениям пищевого поведения у собаки может привести постоянный стресс, уточнил кинолог. По его словам, питомец может как отказываться от еды, так и пытаться снизить тревожность с помощью простого и понятного ресурса в виде пищи.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что совместное кормление может помочь наладить отношения между кошкой и собакой. Кроме того, по ее словам, не менее важно правильно выбрать место в доме, где будут располагаться питомцы.

