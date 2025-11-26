День матери
26 ноября 2025 в 05:45

Зоопсихолог рассказала, как подружить проживающих вместе кошку и собаку

Зоопсихолог Капустина: совместное кормление поможет подружить кошку и собаку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Совместное кормление может помочь наладить отношения между кошкой и собакой, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Кроме того, по ее словам, не менее важно правильно выбрать место в доме, где будут располагаться питомцы.

Чтобы подружить кота и собаку, нужно обеспечить кошке безопасное местечко наверху, тогда она сможет контролировать обстановку, а пса обучить в первую очередь базовой дисциплине, куда входит команда-запрет. Далее применяем совместное кормление. Поскольку собака обычно ест по режиму, а у кошек чаще всего корм в свободном доступе, ее во время кормления пса можно угощать лакомствами или давать влажный корм, — посоветовала Капустина.

Ранее биолог Ольга Сибирякова заявила, что каждый домашний любимец обладает своими уникальными способностями к обучению, поэтому невозможно однозначно определить, кто умнее — кошки или собаки. Однако, по ее словам, среди представителей определенных пород может быть больше особей с высокими интеллектуальными способностями.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее порекомендовал перед зимой дать собаке глистогонные препараты. По его словам, сокращение светового дня влияет на психику не только людей, но и животных, поэтому следует окружить питомца заботой и вниманием.

