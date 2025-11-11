Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 14:22

Ветеринар дал советы, как подготовить собаку к зимнему сезону

Ветеринар Шеляков призвал дать собаке глистогонные средства перед началом зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед началом зимнего сезона следует дать собаке глистогонные средства, заявил «Вечерней Москве» ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, сокращение светового дня влияет не только на психику людей, но и животных. В связи с этим врач посоветовал окружить питомца еще большей заботой и вниманием.

Глистогонные средства надо давать два раза в год: весной, перед вакцинацией, и поздней осенью, как раз перед началом зимнего периода. Летом вокруг много живых существ. Собака или кошка может ненароком что-то или кого-то съесть, — предупредил Шеляков.

Он также призвал купить утепленную одежду для собак маленьких размеров и питомцев без плотного шерстного покрова. Лучше выбирать модели без внутренних швов и декоративных элементов. Некоторым собакам требуется время, чтобы привыкнуть к одежде или ботинкам, уточнил ветврач.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что у кошек может развиться цистит на фоне стресса из-за скандалов между хозяевами. Собакам же грозит дерматит из-за переживаний в связи с неспокойной обстановкой в доме.

ветеринары
собаки
питомцы
здоровье
