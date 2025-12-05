В Минобороны раскрыли, сколько населенных пунктов освободили ВС России

Подразделения российской армии за неделю освободили семь населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что среди них были Красноармейск и Волчанск.

Такие данные представлены по состоянию на пятницу, 5 декабря. Работу по освобождению Волчанска выполняли подразделения Северной группировки войск.

В течение недели Южная группировка войск освободила Безымянное и Клиновое в ДНР. Также бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В Минобороны добавили, что солдаты ВС РФ освободили Зеленый Гай, Доброполье и Червоное. Населенные пункты находятся на территории Запорожской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Также войска поразили объекты энергетической отрасли бывшей советской республики. Задачу выполнили авиация, БПЛА, ракетные подразделения и артиллерия.