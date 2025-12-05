ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 12:33

Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Технические проблемы у американского провайдера безопасности Cloudflare привели к массовым перебоям в работе множества популярных веб-сайтов и сервисов, пишет издание Metro. В частности, проблемы зафиксированы у ChatGPT и Spotify.

Cloudflare предоставляет услуги крупным веб-сайтам, включая Discord, Notion, X, Canva, GitHub и Stack Overflow. ЧП в киберпространстве коснулось и торговых сайтов — Shopify, Etsy, Wayfair, H&M, а также некоторые СМИ, включая Politico, Axios, BBC и другие. Даже Downdetector, сайт, отслеживающий сбои в работе интернета и приложений, испытывает проблемы.

Ранее у оператора связи Tele2 произошел масштабный сбой. За час поступило более сотни жалоб. Больше всего обращений поступило из Москвы и некоторых других регионов. Пользователи жаловались на отсутствие мобильного интернета, в том числе на проблемы с доступом к сайтам из белого списка.

До этого российский маркетплейс Ozon столкнулся с техническими проблемами. Было зафиксировано множество жалоб на работу платформы. В пресс-службе Ozon сообщили, что проблема с загрузкой медийного контента затронула лишь незначительную часть пользователей и была оперативно устранена после отражения DDoS-атаки.

Семья и жизнь

Семья и жизнь

Семья и жизнь

