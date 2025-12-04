Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса

Крупный сбой зафиксировали в работе маркетплейса Ozon

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Популярный российский маркетплейс Ozon столкнулся с проблемами в работе, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». По информации портала, только за 15 минут зарегистрирована 51 жалоба.

Статистика демонстрирует, что наибольшее число обращений поступило из Москвы (36%). Следом за столицей идут Свердловская область (12%), Санкт-Петербург, Подмосковье (по 10%), Пермский и Краснодарский края, а также Ростовская, Воронежская области и Республика Марий Эл (везде в пределах 5%). Еще по 2% жалоб отмечены в Нижегородской, Рязанской, Ленинградской и Самарской областях.

Позже в пресс-службе Ozon сообщили NEWS.ru, что проблемы с загрузкой медийного контента могли наблюдаться у незначительной части пользователей на протяжении примерно 15 минут. Причиной стало отражение DDoS-атаки на сервисы маркетплейса. В настоящий момент проблема уже устранена, все системы работают стабильно, отметили в компании.

Ранее проблемы наблюдались в работе мессенджера WhatsApp. За час днем поступило 100 жалоб пользователей. При этом больше всего претензий появилось у москвичей — 33%. Второе место заняла Новосибирская область, а третье — Краснодарский край.

Прежде в работе мессенджера Telegram произошел сбой, в ходе которого пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений, общим функционалом и личным кабинетом. У некоторых не загружались медиафайлы в мессенджере.

