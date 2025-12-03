Масштабный сбой зафиксирован в Telegram

В работе Telegram утром 3 декабря произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство пользователей указывают на проблемы с отправкой сообщений, другие утверждают, что в мессенджере на загружаются медиафайлы.

Сбои в работе сервиса затронули оповещения (38%), мобильное приложение (29%), сайт (19%), общий функционал (10%) и личный кабинет (2%). Большинство жалоб поступает с устройств на Android, за ними идут Windows-ПК, затем iOS и минимальная доля — с Mac OS X.

Проблемы с Telegram чаще всего фиксируют жители Магаданской области, далее идут Новосибирская и Иркутская области. Также о сбоях сообщают пользователи из Томской области и Красноярского края.

Накануне, 2 декабря, масштабный сбой произошел в работе Газпромбанка. Больше всего жалоб поступало на цифровые сервисы: пользователи писали о сбоях мобильного приложения, личного кабинета, сайта и отдельных функций.

Российский онлайн-сервис Rutube столкнулся с масштабным сбоем вечером 26 ноября. Пользователи сообщали, что у них не прогружался сайт. Некоторые не могли посмотреть видео, а другие утверждали, что слышат аудиодорожку, но при этом экран остается черным.