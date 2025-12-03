Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:27

В работе популярного мессенджера произошел сбой

В работе WhatsApp зафиксировали сбой

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В работе мессенджера WhatsApp в среду, 3 декабря, произошел сбой, сообщает сервис «Сбой. РФ». По его данным, пользователи оставили 100 жалоб за последний час.

Больше всего претензий поступило из Москвы — 33%. На втором месте оказалась Новосибирская область — 12%, а на третьем — Краснодарский край — 7%. Пользователи жалуются, что не могут отправить сообщения, кто-то совсем не может зайти в приложение.

Ранее аналитик и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил, что с учетом текущей обстановки вероятность полной блокировки WhatsApp в России достаточно высока. Он обратил внимание, что основной риск данной платформы заключается в вероятности утечки личных данных. Кроме того, предупредил эксперт, эта информация хранится в другой стране, из-за чего после взлома данные могут быть безвозвратно утеряны.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал, что полную блокировку WhatsApp в России можно ожидать примерно через два или три месяца. По его мнению, до Нового года платформа работать не перестанет.

WhatsApp
сбои
мессенджеры
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий
Нарколог оценил идею ограничивать работу круглосуточных магазинов
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.