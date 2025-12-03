В работе популярного мессенджера произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp в среду, 3 декабря, произошел сбой, сообщает сервис «Сбой. РФ». По его данным, пользователи оставили 100 жалоб за последний час.

Больше всего претензий поступило из Москвы — 33%. На втором месте оказалась Новосибирская область — 12%, а на третьем — Краснодарский край — 7%. Пользователи жалуются, что не могут отправить сообщения, кто-то совсем не может зайти в приложение.

Ранее аналитик и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил, что с учетом текущей обстановки вероятность полной блокировки WhatsApp в России достаточно высока. Он обратил внимание, что основной риск данной платформы заключается в вероятности утечки личных данных. Кроме того, предупредил эксперт, эта информация хранится в другой стране, из-за чего после взлома данные могут быть безвозвратно утеряны.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал, что полную блокировку WhatsApp в России можно ожидать примерно через два или три месяца. По его мнению, до Нового года платформа работать не перестанет.