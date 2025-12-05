Зафиксирован сбой в работе крупного оператора связи Пользователи пожаловались на сбой в работе Tele2

Оператор связи Tele2 утром 5 декабря столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных «Сбой.рф». По информации сервиса, за последний час поступило больше сотни жалоб.

Фиксируем проблемы в работе Tele2. 102 жалобы за последние 60 минут, — говорится в сообщении.

Больше всего обращений поступило из Москвы (69%), Московской, Воронежской, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Калужской, Тверской, Томской, Свердловской областей, Приморского и Красноярского краев и Сахалина. Пользователи чаще всего жаловались на отсутствие мобильного интернета. Некоторые отметили, что не работают даже сайты из белого списка. Сама компания пока не давала каких-либо комментариев по поводу случившегося.

Оператор уже столкнулся со сбоем 2 декабря. О проблемах чаще всего сообщали жители Архангельской (30%) и Ленинградской (30%) областей. Реже — из Саратовской области (12%) и Санкт-Петербурга (11%). Некоторые клиенты утверждали, что не работают исключительно зарубежные сервисы. Кроме того, нестабильно работал МТС.