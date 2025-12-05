Винер не удивилась решению по россиянам на турнирах в Европе

Винер не удивилась решению по россиянам на турнирах в Европе Винер заявила, что European Gymnastics должен был давно вернуть россиян

Решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) о допуске российских спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой не стало неожиданностью для заслуженного тренера России Ирины Винер, передает ТАСС. По ее словам, оно стало долгожданным и должно было быть принято гораздо раньше.

Меня совсем не удивило решение европейцев разрешить нашим гимнасткам участвовать в их соревнованиях. Это событие должно было произойти уже давно, — подчеркнула Винер.

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике выразила надежду, что российский флаг будет подниматься не только в контексте боевых действий, но и на спортивных аренах. Винер подчеркнула, что спорт, по ее мнению, сродни войне, но при этом всегда завершается дружбой и миром. Она добавила, что спортсмены и болельщики испытывают наивысшее счастье, когда поднимается флаг их страны и звучит гимн в честь победителя-соотечественника.

Такой комментарий Винер дала на фоне решения о гимнастах РФ и Белоруссии. Генеральная ассамблея European Gymnastics 28 ноября большинством голосов поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала новость о допуске гимнастов до турниров в Европе замечательной. Парламентарий пожелала вернуть флаг и гимн для выступления россиян.