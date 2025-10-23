«Ты — гений! Великий!»: история любви Винер и Усманова

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер и российский бизнесмен Алишер Усманов прожили вместе 30 лет. Как началась их история любви, почему они решили развестить — в материале NEWS.ru.

Как Винер познакомилась с Усмановым

Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде Узбекской ССР. В возрасте 11 лет она начала заниматься художественной гимнастикой. В 1969 году Винер окончила Узбекский государственный институт физической культуры, получив специальность «тренер-преподаватель». У нее также есть степень доктора педагогических наук. В Узбекистане Винер начала тренерскую карьеру.

Усманов родился 9 сентября 1953 года в узбекском городе Чуст. Его отец Бурхан был прокурором и считался влиятельным человеком в городе. Мама Дильбар занималась хозяйством и воспитанием детей. В детстве Усманов любил роман «Три мушкетера», благодаря которому увлекся фехтованием. Он выступал за юношескую сборную страны, всесоюзную команду и получил звание мастера спорта СССР. Усманов является членом Зала славы российского фехтования.

Будущий миллиардер впервые увидел Винер на тренировке. Они занимались спортом в одном зале, но не общались. Усманов был на пять лет младше Винер и тогда только оканчивал школу. В тот момент он не решился к ней подойти, боясь, что что-то пойдет не так.

Их пути надолго разошлись. Усманов учился в Москве и окончил МГИМО по специальности «международное право». Винер работала в Узбекистане, где вышла замуж и родила сына Антона. О ее первом избраннике мало что известно.

«Тогда я с ней не был еще знаком, но сразу влюбился в ее образ. Она запала мне в душу на всю жизнь», — говорил миллиардер.

Усманов и Винер случайно встретились в Москве и договорились сходить на свидание. Между ними начался роман.

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным, потрясающе интеллектуально развитым и очень много знающим о женском существе молодым человеком. Вот она и не устояла», — вспоминал позднее Усманов.

Сначала родители бизнесмена были против отношений из-за разницы в возрасте и наличия ребенка у Винер от первого брака. Впоследствии они одобрили выбор сына.

«Он покорил меня своим умом, широтой взглядов на жизнь. Своими знаниями искусства, спорта, литературы и политики», — вспоминала Винер.

Алишер Усманов с супругой Ириной Винер на церемонии открытия после реконструкции исторической сцены Государственного академического Большого театра Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Где Усманов сделал предложение Винер

В 1980 году военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил Усманова к восьми годам лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки. Винер обещала его дождаться из тюрьмы. Спустя шесть лет он вышел на свободу по УДО. Впоследствии Усманова реабилитировали, признав дело сфабрикованным.

Бизнесмен сделал предложение Винер в тюрьме, отправив ей шелковый платок. По узбекским традициям это означает предложение руки и сердца.

Пара сыграла свадьбу в 1992 году. На тот момент они окончательно переехали из Ташкента в Москву. Молодожены решили не проводить пышную церемонию.

«К сожалению, у меня не было свадьбы. На моей свадьбе небо было потолком, а земля — полом», — рассказывала Винер.

Она стала главным тренером Центра олимпийской подготовки, а спустя девять лет — сборной России по художественной гимнастике. Усманов на тот момент занимался бизнесом в Москве и Лондоне.

«Алишер — очень занятой человек, я тоже не сижу под вязами. Когда мы встречаемся, нам есть о чем поговорить. Я всегда удивляюсь, когда вижу в ресторане красивую молодую пару, которая сидит молча весь вечер. Им просто нечего друг другу сказать! Так, может, лучше так, как мы?» — вспоминала Винер.

Она называла Усманова гением и великим человеком.

«Мужа делает жена. По желанию женщины мужчина становится тем самым, которым она его придумала. Я всегда говорила Алишеру: „Ты — гений! Ты — великий!“ И он стал таким, хотя прошел через многие испытания. Он отчаивался, а я все равно говорила, что все будет, хотя тогда и думать об этом было нереально. Я всегда знала, что он супер», — говорила Винер.

Тренер рассказывала, что Усманов ревновал ее к гимнастике.

«Он всегда говорил: „Что ж такое происходит? У тебя же на лбу даже при самых наших близких отношениях крупным шрифтом написано: Зарипова (Амина Зарипова. — многократная чемпионка мира, воспитанница Винер)“. В этом он немного ошибался — все-таки художественную гимнастику я любила, но я и его любила тоже очень сильно», — отмечала Винер.

Тренер не спорила с мужем о том, кто главный в семье. «Я восточная женщина и привыкла, что муж в семье главный. Когда супруг входит в дом, жена должна приветствовать его стоя. И при этом опустить глаза. И своих девочек-гимнасток я воспитываю точно так же. Я учу их, что семья, муж, дети — это самое главное. На первом месте – муж, потом дети», — сказала Винер.

Почему миллиардер Усманов развелся с тренером по гимнастике Винер

После начала специальной военной операции на Украине против Усманова ввели западные санкции. Он был вынужден покинуть пост главы Международной федерации фехтования (FIE), который занимал с 2008 года. Усманов подал на развод с Винер в 2022-м.

Одной из возможных причин разрыва СМИ называют желание бизнесмена спасти активы. Семейный адвокат Марина Дубровская заявила NEWS.ru, что акционеры, которые попадают под санкции, вынуждены выходить из бизнеса, чтобы не навредить делу.

«Развод и раздел общего имущества — два разных процесса. Общее имущество можно разделить по-разному: отдать одному из супругов с компенсацией другому либо без нее. Поделить в равных долях. Формально передать распоряжение имуществом второму супругу также представляется возможным. Вариантов множество», — объяснила Дубровская.

Позднее Винер прокомментировала новости о разводе.

«Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман такой хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет. И я не подпала ни под какие запреты по той причине, что у меня нет ни трастов, ни чего-либо еще. Всегда старалась все делать сама, ни у кого ничего не брать. Даже у него», — заявила Винер.

Адвокаты Алишера Усманова Сергей Попов и Владимир Усенко (слева направо) на заседании по делу о расторжении брака с Ириной Винер в судебном участке № 205 района Крылатское в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Чем занимается Винер после развода с Усмановым

1 октября 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет.

«Я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», — сказала Винер.

Руководителем Объединенной федерации гимнастики России стал глава РЖД Олег Белозеров.

12 февраля 2025 года Винер ушла в отставку с должности главного тренера сборной России. Она подчеркнула, что собирается передать накопленный опыт наставникам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Сборную России возглавила Татьяна Сергаева.

В мае 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялся спектакль «Лед. Пламя. Победа!» Гала-концерт был посвящен 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Винер стала автором идеи и главным режиссером театрализованной постановки.

В сентябре 2025 года экс-тренер сборной России начала работать на кафедре тренерского мастерства Российского государственного социального университета (РГСУ). Она занимается подготовкой будущих наставников.

Весной 2026 года Винер поедет в тур по России со спектаклем «Наваждение», в котором выступает в качестве худрука и продюсера. В представлении приняли участие звезды художественной гимнастики: Ульяна Донскова, Екатерина Селезнева и Лала Крамаренко. Зрители также увидели на сцене чемпионов мира по танцам Дениса Тагинцева и Анну Мельникову, приму-балерину и премьера Большого театра Кристину Кретову и Игоря Цвирко, актеров Игоря Неведрова и Анну Перфильеву.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем занимается Усманов после развода с Винер

В 2022 году Усманов переехал на родину в Узбекистан и попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. В марте 2023-го его просьбу удовлетворили.

В том же году представители Усманова подали иск к Совету ЕС в Европейский суд общей юрисдикции с целью оспорить санкции, но его отклонили. В августе 2025-го адвокаты миллиардера обратились в Федеральный суд Германии с исковым заявлением о клевете к Совету ЕС. Решения по делу пока нет.

В 2023 году юристы Усманова подали в суд иск из-за ареста активов бизнесмена в Италии. Дело было передано в ЕС.

23 января 2024 года Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова к Forbes и запретил распространение не соответствующих действительности утверждений в статье издания. Публикация, о которой идет речь, появилась в журнале в феврале 2022-го. В ней приводится ссылка на анонимного эксперта, заключения которого стали обоснованием санкций ЕС против бизнесмена. В Forbes отказались скорректировать статью в досудебном порядке, после чего Усманов инициировал судебное разбирательство в гамбургском суде.

Летом 2024-го бизнесмен подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне на банк UBS Europe SE из-за серии необоснованных документов о якобы подозрительных финансовых операциях. По словам представителя миллиардера, в 2018–2022 годах кредитная организация направила более десяти уведомлений относительно операций Усманова в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии. В одном из них говорилось о возможном отмывании денежных средств при снятии наличных. В ноябре 2024 года немецкая прокуратура прекратила расследование в отношении миллиардера.

Осенью 2024-го Усманов выиграл суд у немецкого телеканала ARD, в эфире которого журналист Хайо Зеппельт заявил о якобы действовавшей системе подкупа судей в FIE. Канал предупредили, что в случае повторного распространения таких сообщений Зеппельту грозит административный арест или штраф до €250 тысяч. В итоге журналист отказался от ложных обвинений и выразил готовность нести ответственность в случае нарушения обязательств.

30 ноября 2024 года Усманов вновь возглавил Международную федерацию фехтования. За его кандидатуру на выборах проголосовали 120 человек, а за соперника, президента Шведской федерации фехтования Отто Дракенберга, — 26. Усманов пообещал сделать все от себя зависящее для развития фехтования, однако спустя пять дней после назначения приостановил деятельность в FIE. Эммануэль Кациадакис стал временным президентом федерации.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

По данным Forbes за 2025 год, состояние Усманова оценивается в $16,7 млрд. Он является основным акционером (49%) USM («Металлоинвест», «Удоканская медь», «МегаФон»), а также ИД «Коммерсантъ».

