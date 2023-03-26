Адвокаты Усманова и Мордашова подали в суд из-за ареста активов в Италии Адвокаты Усманова, Мордашова и Мельниченко подали в суд на власти Италии

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Региональный административный суд Лацио

Десять российских олигархов, чьи предполагаемые активы могли быть арестованы в Италии, подали апелляцию в региональный административный суд Лацио. Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, речь идет об активах общей суммой в €2,7 млрд. В публикации фигурируют имена Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова, Алишера Усманова, чьи имена попали в санкционные списки Евросоюза.

Совладелец банка «Россия», считающегося личным банком многих высокопоставленных московских чиновников, основного акционера «Северстали», промышленного завода горнодобывающей энергетики, Мордашов обжаловал «арест» яхты «Леди М». Рядом с Сан-Ремо пришвартована 60-метровая яхта стоимостью €65 млн, плавающая под флагом Каймановых островов, — говорится в публикации издания.

Адвокаты настаивают, что это имущество принадлежит не конкретным лицам, а независимым фондам. С похожим заявлением выступил и адвокат владельца угледобывающего производства Андрея Мельниченко в связи с арестом парусной яхты длиной 143 метра и стоимостью €450 млн. Лодка заблокирована в Триесте.

Она принадлежит не Мельниченко, а тресту, которым управляет независимый доверительный управляющий, — заявил адвокат Эсмаил Алрошол.

Всего под арестом в Италии находятся активы 28 российских бизнесменов.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно напоминал российским миллиардерам, что их активы в зарубежных странах запросто могут быть арестованы при определенных обстоятельствах. В том числе в начале миллениума Путин заявлял, что предприниматели «замучаются потом по судам бегать пыль глотать», пытаясь спасти свои средства.