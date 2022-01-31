Замучаются по судам пыль глотать?

Президент довольно давно отсоветовал нашим бенефициарам приватизации и их близким хранить всё непосильным трудом заработанное на Западе, предупредив: замучаетесь потом по судам пыль глотать. Ценный совет Владимира Путина был подкреплён законами, запрещающими нашим госслужащим и депутатам хранить деньги в западных банках. Но то, что нельзя самому, можно перепоручить ближайшим совершеннолетним родственникам. Да и бизнесменов, если говорить о финансовом патриотизме, ничто в законодательном плане не неволит.

Но цель наших западных, прежде всего англосаксонских, партнёров обозначена давно: прямыми санкциями спровоцировать в России «восстание» против существующего режима прозападной части российской элиты, у которой все духовные скрепы давно связаны со «свободным миром». Притом что те же британские власти мучаются известной дилеммой — и хочется, и колется. Ввести реальные санкции против российских капиталов, перетекающих бурным, хоть и мутным потоком в Туманный Альбион, и объявить это денежное половодье «грязным» очень хочется. Тем более велик соблазн попытаться их окончательно присвоить. Красиво, под видом борьбы со стратегическими отраслями российской экономики, ради защиты суверенитета Украины.

Вот только тогда Лондон перестанет быть надёжным убежищем для всего распиленного и вывезенного из России. Ручеек в сотни миллиардов фунтов грозит пересохнуть и бумерангом ударить по интересам лондонского Сити. А ведь, по подсчётам Transparency International, только недвижимости в лондонской столице нашими всё ещё соотечественниками куплено на миллиард фунтов стерлингов. Поэтому озвученная министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс угроза перейти к прямой конфискации собственности лиц, близких к российской власти, выглядит грозно, но относится скорее к категории «свежо предание, но верится с трудом». Лишить рабочей визы Романа Абрамовича ещё можно, а вот волюнтаристски перепродать за его спиной «Челси» — вряд ли.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс Isabel Infantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Даже американский Госдеп не верит в решимость младших партнёров и, констатируя, что «Лондон буквально залит русскими деньгами», приходит к выводу, что ситуация стала во многом необратимой. То бишь не сможет Лондон срубить сук, на котором так вольготно сидит. Прежнего авантюрного духа у джентльменов уже не хватит.

Хотя в плане затянувшейся у нас национализации элит, то есть принуждения работать на свою собственную страну, это был бы великолепный подарок. Странно даже, что в официальном комментарии Кремля не почувствовалось ни малейшего удовлетворения по поводу такого возможного шага.

Чуть более реалистичными подобные угрозы звучат из-за океана. Там также грозят нанести удар по жизненным интересам тех персоналий российской политики и бизнеса, которые напрямую влияют на принятие решений. Тут уж сеанс саморазоблачений налицо: заставить наших богатых, конвертировавших власть и влияние в деньги, вложенные на Западе, поработать за эти же деньги против собственного государства. Сказал же покойный Збигнев Бжезинский, что у нас нет национальной элиты, раз уж она держит $500 миллиардов в западных банках.

Причём янки уже отработали такую технологию нажима на Олеге Дерипаске, которого фактически выдавили из руководства его же собственной финансово-промышленной империи. Теперь игру продолжат, поскольку лицензию на работу американских поставщиков комплектующих с ГАЗом будут теперь выдавать не на год, а на три месяца.

Похоже, американцы устали дожидаться начала российского нападения на Украину и решили принять меры дополнительного давления в превентивном порядке. Отныне Россию как бы наказывают за отсутствие агрессии. А это уже абсолютное ноу-хау.