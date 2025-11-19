Немецкий суд принял решение по делу о сестре бизнесмена Усманова Усманов выиграл в ФРГ суд о санкционных обвинениях в адрес своей семьи

Гамбургский земельный суд удовлетворил иск российского предпринимателя Алишера Усманова к пользователю Facebook (деятельность в РФ запрещена), распространявшему ложные сведения о его сестре, сообщил адвокат бизнесмена Йоахим Штайнхефель. По его словам, которые приводит ТАСС, ответчик утверждал, что Саодат Нарзиева якобы использовалась для сокрытия активов в швейцарском банке.

Суд в очередной раз подтвердил, что санкционные обвинения в адрес Алишера Усманова и его родственников не подкреплены никакими фактами, — отметил Штайнхефель.

Адвокат подчеркнул, что суд подтвердил отсутствие фактов, обосновывающих санкционные обвинения в адрес Усманова и его родственников. Он напомнил, что ЕС уже исключил Нарзиеву из санкционного списка, признав первоначальное решение ошибочным. Суд также признал публикацию незаконной и запретил ее распространение под угрозой штрафа до 250 тысяч евро или административного ареста.

Ранее сообщалось, что состояние Усманова, как акционера крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест», увеличилось на $4,86 млрд — до $18,1 млрд. В общей сложности, капитал богатейших российских миллиардеров с начала 2025 года вырос более чем на $22 млрд