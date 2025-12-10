ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 12:25

«Из пленок Миндича»: в Киеве раскроют нового правительственного преступника

Депутат Железняк: правительственный чиновник причастен к делу Миндича

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один из украинских правительственных чиновников причастен к делу бизнесмена Тимура Миндича, заявил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он добавил, что фамилия этого человека станет известна сегодня, 10 декабря.

Сегодня пару новых фамилий из пленок (Миндича. — NEWS.ru) вы услышите. Даже одну из правительственных чиновников, — написал Железняк.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что жена президента Украины Елена Зеленская была причастна к делу Миндича. Он пояснил, что участником коррупционной схемы была близкая подруга Зеленской, супруга бывшего вице-премьера Алексея Чернышова Светлана.

До этого стало известно, что на Украине арестовали бывшего исполняющего обязанности первого вице-президента государственного предприятия «Энергоатом». Отмечается, что его задержали в связи с коррупционным расследованием в отношении Миндича.

В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе. По его словам, махинации в стране выстроили президент страны Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак.

Украина
депутаты
чиновники
бизнесмены
расследования
