02 декабря 2025 в 12:26

На Украине задержали экс-чиновника по делу «кошелька» Зеленского

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании экс-главы «Энергоатома» Шейко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Украине арестован бывший исполняющий обязанности первого вице-президента государственного предприятия «Энергоатом», сообщил офис Генерального прокурора республики. Отмечается, что его задержали в связи с коррупционным расследованием в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского.

В заявлении ведомства указано, что фигурант подозревается в манипуляциях с контрактом на обязательное страхование ядерного ущерба. По версии следствия, его действия привели к искусственному завышению стоимости договора на 18,6 млрд гривен.

Как уточняет издание «РБК-Украина», задержанным является первый экс-замминистра энергетики Украины Юрий Шейко. Помимо руководящей позиции в «Энергоатоме», он ранее занимал высокий пост в профильном министерстве.

Ранее сообщалось, что на Украине суд заочно арестовал Миндича, которого подозревают в участии в крупной коррупционной схеме в энергетической сфере. Обвинение назначило Миндичу государственного адвоката, но тот не смог выйти с предпринимателем на связь.

