На Украине суд заочно арестовал бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в участии в крупной коррупционной схемы в энергетической сфере, передает телеканал «Общественное». Обвинение назначило Миндичу государственного адвоката, но он не смог выйти с предпринимателем на связь.

По данным следствия, предприниматель руководил группой, которая получала и отмывала средства через проекты в этой отрасли. В НАБУ утверждают, что бизнесмен стоял во главе «высокоуровневой преступной организации», которая выстроила крупную систему влияния на НАЭК «Энергоатом» и добивалась откатов от партнеров компании в размере 10–15% от суммы контрактов. В опубликованных правоохранителях аудиозаписях он проходит под псевдонимом Карлсон.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». По его сведениям, речь идет о легализации доходов, полученных незаконным путем.

Британский аналитик Александр Меркурис между тем выразил мнение, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения, которое завершится свержением Зеленского и военным триумфом России. По мнению эксперта, отставка главы его офиса Андрея Ермака может быть связана с успехами российских войск и нежеланием экс-чиновника оставаться в зоне опасности.