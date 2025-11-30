День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 13:49

НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»

Депутат Дубинский: НАБУ предъявит обвинения депутатам от партии Зеленского

Александр Дубинский Александр Дубинский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. По его информации, обвинения будут касаться легализации доходов, полученных незаконным путем, а также получения неправомерной выгоды.

Могу подтвердить информацию о том, что в ближайшее время ряд народных депутатов «Слуги народа» получат подозрения НАБУ, — написал он.

Дубинский уточнил, что одним из элементов расследования являются ежемесячные выплаты так называемых «бензиновых денег» — компенсаций за поездки на заседания Рады из «черной кассы» бизнесмена Тимура Миндича. Депутат не назвал точное количество фигурантов дела, но подчеркнул, что расследование касается серьезных коррупционных схем с участием представителей правящей партии.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения, которое завершится свержением Зеленского и военным триумфом России. По мнению эксперта, отставка главы его офиса Андрея Ермака может быть связана с успехами российских войск и нежеланием экс-чиновника оставаться в зоне опасности.

