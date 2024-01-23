Сенатор отреагировал на санкционную шумиху вокруг Усманова Сенатор Климов: санкции ЕС против россиян основываются на незаконных действиях

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алишер Усманов

ЕС незаконным путем вводит санкции в отношении отдельных россиян на основании распоряжений из США, заявил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Комментируя решение Земельного суда Гамбурга, который ранее удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Forbes, сенатор добавил, что некоторым гражданам удается найти рычаги для противодействия.

Евросоюз подводит наших людей под санкции на основании распоряжения Госдепартамента США, путем внесудебных, неравномерных, противоречащих международному праву и их национальному законодательству действий. Некоторым нашим гражданам удается найти на это влияние, некоторым нет, но в любом случае изначально все базируется на незаконных действиях, — заявил Климов.

Ранее Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова к Forbes и запретил распространение не соответствующих действительности утверждений в статье издания. Публикация, о которой идет речь, появилась в журнале в феврале 2022 года. В ней приводится ссылка на анонимного «эксперта», заключения которого стали обоснованием санкций ЕС против бизнесмена. В Forbes отказались скорректировать статью в досудебном порядке, после чего Усманов инициировал судебное разбирательство в гамбургском суде.

Издание Politico ранее сообщило, что Евросоюз может включить алюминиевую продукцию из России в 13-й пакет антироссийских санкций. В ЕС уверены, что таким образом смогут затронуть и российскую энергетику, поскольку стоимость электроэнергии при выплавке этого металла составляет 40% производственных затрат.