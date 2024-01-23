Стало известно, как ЕС намерен ударить по российской энергетике Politico: ЕС намерен ударить по российской энергетике санкциями на алюминий

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Евросоюз может включить алюминиевую продукцию из России в 13-й пакет антироссийских санкций, пишет газета Politico. Европейские политики уверены, что таким образом смогут затронуть и российскую энергетику, поскольку стоимость электроэнергии при выплавке этого металла составляет 40% производственных затрат.

По данным издания, в ЕС скоро приступят к обсуждению дополнительных деталей. Это перерастет в предложение о полном запрете на ввоз алюминия из России. Предыдущие же ограничения затрагивали лишь 15% импорта этого российского металла.

Ранее сообщалось, что Евросоюз испытывает затруднения при разработке нового пакета антироссийских санкций. Европейские чиновники отмечают, что все значимые цели уже закончились, а то, что осталось, для рестрикций недоступно. Именно поэтому Европа остается для России «денежной дойной коровой», а Москва для ЕС — крупным поставщиком сжиженного природного газа.

ЕС рассчитывает принять 13-й по счету пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции на Украине. Члены объединения уже приступили к его обсуждению. Брюссель намерен включить в санкционные списки новые имена и дополнительные торговые ограничения. Также ЕС планирует «подавить возможности РФ» обходить уже принятые ограничения.