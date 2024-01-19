ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций к годовщине начала СВО Bloomberg: ЕС планирует принять 13-й пакет санкций против России к 24 февраля

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Европейский союз рассчитывает принять 13-й по счету пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции на Украине, сообщает агентство Bloomberg. Как отмечается, члены объединения уже приступили к его обсуждению.

По данным агентства, Брюссель планирует включить в санкционные списки новые имена и дополнительные торговые ограничения. Также Евросоюз намерен «подавить возможности РФ» обходить уже принятые ограничения. Вместе с этим в ЕС обсуждают и создание нового фонда для военной поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что в результате западных санкций Россия потеряла порядка двух тысяч наименований лекарственных препаратов. Как рассказал врач-онколог Вадим Гутник, непростая ситуация сложилась в том числе в онкологии, где ощущается значительная нехватка препаратов для пациентов. Он отметил, что в стране также наблюдается дефицит и других лекарств. При этом аналоги ушедших из России препаратов далеко не всегда достаточно эффективны.

Тем временем в Великобритании обеспокоились тем, что англичане могут остаться без любимого национального блюда из-за российского запрета на рыбный промысел в Баренцевом море. Отмечается, что британские компании вылавливают здесь пикшу и треску в огромном количестве. Только в прошлом году в территориальных водах России они добыли более 566 тысяч тонн трески.