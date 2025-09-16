Названо новое место работы Ирины Винер Ирина Винер начала работать в РГСУ и готовить будущих тренеров

Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер России и Узбекистана Ирина Винер начала работать на кафедре тренерского мастерства Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщила ТАСС пресс-служба вуза. Она будет заниматься подготовкой будущих тренеров.

Ирина Александровна — легенда нашего спорта, воспитавшая целую плеяду лучших гимнасток мира. Мы уверены, что ее преподавательская деятельность в университете даст новый импульс подготовке тренеров, обогатит вуз уникальными методиками, — заявил ректор РГСУ Андрей Хазин.

Под руководством Ирины Винер российские гимнастки достигли значительных успехов, завоевав 51 олимпийскую медаль. Также под ее началом спортсмены сумели выиграть 416 медалей чемпионатов мира и Европы.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе опубликовал редкую фотографию, где он запечатлен вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой и Ириной Винер. Снимок был размещен в рамках поздравления тренера с 77-летием, которое она отмечала 30 июля.

До этого Международная федерация гимнастики (FIG) отказала российской спортсменке Лале Крамаренко в предоставлении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Причиной отказа стало несоответствие критериям допуска. Однако СМИ писали, что одним из поводов для отказа послужила фотография спортсменки с Ириной Винер.